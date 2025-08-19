13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
19 августа 2025, 15:20

В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

19 августа 2025, 15:20
фото: Национальная полиция
Правоохранители выясняют обстоятельства аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в село Дарахов Микулинецкого общества, где в результате столкновения двух автомобилей травмы получил 23-летний житель областного центра.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что на сельской дороге не разминулись два транспортных средства. По предварительным данным, 23-летний житель Тернополя, управляя автомобилем марки Renаult Scenic выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель Renаult с многочисленными травмами был госпитализирован.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП в больницу попали водитель 1971 года рождения и 50-летний пассажир.

