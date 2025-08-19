В Тернопольской области водитель Renаult выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в село Дарахов Микулинецкого общества, где в результате столкновения двух автомобилей травмы получил 23-летний житель областного центра.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что на сельской дороге не разминулись два транспортных средства. По предварительным данным, 23-летний житель Тернополя, управляя автомобилем марки Renаult Scenic выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель Renаult с многочисленными травмами был госпитализирован.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП в больницу попали водитель 1971 года рождения и 50-летний пассажир.