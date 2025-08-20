За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя райцентру про те, що у нього викрали мобільний телефон. Зі слів потерпілого, засіб зв'язку викрали в магазині. Чоловік розраховувався за товар та випадково залишив телефон на прилавку. Коли згадав про нього, майна вже не було.



Зловмисником виявився 52-річний житель райцентру. Чужий телефон у нього вилучили. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

