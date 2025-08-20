03:40  20 серпня
20 серпня 2025, 10:09

За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення

20 серпня 2025, 10:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці встановили причетність жителя Кременця до крадіжки телефона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя райцентру про те, що у нього викрали мобільний телефон. Зі слів потерпілого, засіб зв'язку викрали в магазині. Чоловік розраховувався за товар та випадково залишив телефон на прилавку. Коли згадав про нього, майна вже не було.

Зловмисником виявився 52-річний житель райцентру. Чужий телефон у нього вилучили. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині хлопець здав у ломбард телефон знайомої. За скоєне молодому чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

