На Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія сталася 17 серпня у селі Настасів. Двоє зловмисників вчинили розбійний напад на односельця - ветерана війни.

"Нападники приїхали на автомобілі до будинку потерпілого, незаконно проникли на подвір’я, а коли власник, захищаючи своє майно, вийшов зі зброєю, яка офіційно зареєстрована, і намагався прогнати непроханих візитерів, ті напали на нього, кинули на землю, завдали тілесних ушкоджень, відібрали карабін і вчинили стрілянину", – повідомили у поліції.

Озброєних нападників того ж дня затримали спецпризначенці КОРДу та поліцейські.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.