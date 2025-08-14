14:29  14 серпня
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 15:17

У Тернополі затримали шахрая, який розраховувався сувенірними грошима та привласнював чуже майно

14 серпня 2025, 15:17
фото: Національна поліція
40-річний житель Тернополя упродовж місяця встиг провернути декілька шахрайських схем, заволодівши чужим майном на понад 90 тис. грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Схема афериста була однакова – він розраховувався за товари сувенірними купюрами, що зовні нагадували справжні гроші, або ж брав речі під виглядом оренди та одразу зникав.

Останній випадок стався в магазині одного з торгових центрів: залишивши гаманець із сувенірними купюрами, аферист пішов із новим телефоном вартістю понад 13 000 гривень.

Як з’ясувалося, на момент скоєння злочинів фігурант перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом.

За скоєне зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Чоловік обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.

Тернопільська область Тернопіль шахрайство поліція гроші
