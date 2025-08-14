У Тернополі затримали шахрая, який розраховувався сувенірними грошима та привласнював чуже майно
40-річний житель Тернополя упродовж місяця встиг провернути декілька шахрайських схем, заволодівши чужим майном на понад 90 тис. грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Схема афериста була однакова – він розраховувався за товари сувенірними купюрами, що зовні нагадували справжні гроші, або ж брав речі під виглядом оренди та одразу зникав.
Останній випадок стався в магазині одного з торгових центрів: залишивши гаманець із сувенірними купюрами, аферист пішов із новим телефоном вартістю понад 13 000 гривень.
Як з’ясувалося, на момент скоєння злочинів фігурант перебував у розшуку за вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом.
За скоєне зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Чоловік обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.