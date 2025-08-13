09:19  13 августа
13 августа 2025, 10:52

В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину

13 августа 2025, 10:52
фото: Национальная полиция
Дорожно-транспортное происшествие случилось на дамбе Тернопольского пруда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля марки Peugeot, двигаясь из центра города в направлении улицы Мазепы, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

84-летний пенсионер был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался в результате полученных травм.

Напомним, в конце июля в Тернополе маршрутка сбила женщину. К моменту аварии она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

13 августа 2025
07 августа 2025
