В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля марки Peugeot, двигаясь из центра города в направлении улицы Мазепы, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

84-летний пенсионер был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался в результате полученных травм.

Напомним, в конце июля в Тернополе маршрутка сбила женщину. К моменту аварии она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.