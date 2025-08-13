У Тернополі хлопець здав у ломбард телефон знайомої
Дівчина повідомила, що її знайомий заволодів її мобільним телефони, завдавши збитків на суму близько 20 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці з’ясували, що 20-річний житель Великобірківської громади вже тривалий час підтримував дружні стосунки із заявницею. В один із днів він попросився до неї переночувати. Вранці, за словами потерпілої, хлопець заявив, що йому терміново потрібно надіслати SMS-повідомлення, тож попросив мобільний телефон.
Однак, коли згодом дівчина прокинулася, ні товариша, ні телефону вже не було.
Правоохоронці встановили, що викрадений телефон фігурант вже встиг здати до одного з ломбардів.
За скоєне молодому чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Зловмисник обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.