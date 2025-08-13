14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 17:29

У Тернополі хлопець здав у ломбард телефон знайомої

13 серпня 2025, 17:29
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Дівчина повідомила, що її знайомий заволодів її мобільним телефони, завдавши збитків на суму близько 20 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний житель Великобірківської громади вже тривалий час підтримував дружні стосунки із заявницею. В один із днів він попросився до неї переночувати. Вранці, за словами потерпілої, хлопець заявив, що йому терміново потрібно надіслати SMS-повідомлення, тож попросив мобільний телефон.

Однак, коли згодом дівчина прокинулася, ні товариша, ні телефону вже не було.

Правоохоронці встановили, що викрадений телефон фігурант вже встиг здати до одного з ломбардів.

За скоєне молодому чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Зловмисник обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область шахрайство телефон поліція хлопець
У Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка
13 серпня 2025, 10:52
На Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи медиків, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій
12 серпня 2025, 19:50
Правоохоронці Тернопільщини розслідують нещасний випадок, внаслідок якого загинув пенсіонер
12 серпня 2025, 15:09
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Черкащині автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
13 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні буде найкомфортніша погода у Європі
13 серпня 2025, 18:41
На Дніпропетровщині п'яний водій мотоцикла збив 16-річну дівчину та втік з місця ДТП
13 серпня 2025, 18:10
СБУ оголосила в розшук чинного нардепа
13 серпня 2025, 18:09
На трасі Луцьк - Львів комбайн смертельно травмував 59-річну велосипедистку
13 серпня 2025, 17:56
Стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами
13 серпня 2025, 17:55
Поліція встановлює обставини вибуху на Одещині
13 серпня 2025, 17:43
Рейдерське захоплення на узбережжі Дніпра: власнику завдано 14,6 млн грн збитків
13 серпня 2025, 17:32
На Миколаїівщині судили військового, який кинув гранату в ТЦК
13 серпня 2025, 17:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »