У Тернополі хлопець здав у ломбард телефон знайомої

фото: Національна поліція

Дівчина повідомила, що її знайомий заволодів її мобільним телефони, завдавши збитків на суму близько 20 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний житель Великобірківської громади вже тривалий час підтримував дружні стосунки із заявницею. В один із днів він попросився до неї переночувати. Вранці, за словами потерпілої, хлопець заявив, що йому терміново потрібно надіслати SMS-повідомлення, тож попросив мобільний телефон.

Однак, коли згодом дівчина прокинулася, ні товариша, ні телефону вже не було.

Правоохоронці встановили, що викрадений телефон фігурант вже встиг здати до одного з ломбардів.

За скоєне молодому чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років.

