Напав з ножем у ліфті: у Тернополі двоє чоловіків влаштували розбірки у лікарні

фото: Національна поліція

Подія сталася в одній з лікарень Тернополя, де проходять лікування потерпілий та зловмисник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території медичного закладу один пацієнт наніс тілесне ушкодження іншому. За попередніми даними, між 38-річним харків’янином та 24-річним уродженцем Житомирської області виник конфлікт через неповернені гроші. З’ясовувати стосунки чоловіки взялися у лікарняному ліфті. В якийсь момент харків’янин вдарив ножем опонента, спричинивши проникаюче поранення черевної порожнини. Потерпілого було негайно було прооперовано.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині сварка між чоловіками переросла в різанину: під час сварки 26-річний чоловік схопив ніж і завдав ним поранення 35-річному опоненту. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.