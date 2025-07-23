Фото: интернет-издание "Полтавщина"

В Полтаве второй раз за два дня состоялась акция протеста против закона №12414, который, по оценкам экспертов и активистов, меняет подчиненность антикоррупционных органов

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

На этот раз на площадь перед театром имени Гоголя вышли около 150 человек. Большинство участников - молодежь. Люди держали в руках картонные плакаты с лозунгами в поддержку независимости НАБУ и САП. Протестная акция началась еще до 20:00, но именно после этого времени количество митингующих существенно возросло.

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Митинг в Полтаве стал частью всеукраинской волны протестов. Подобные мероприятия состоялись в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Кременчуге и ряде других городов.

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Участники выступают против принятого законопроекта, который, как отмечается, меняет подчинение НАБУ и САП - теперь эти органы могут оказаться под контролем Генерального прокурора. Активисты настаивают на ветировании документа.

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Первую акцию протеста в Полтаве провели еще 22 июля - в день, когда Верховная Рада проголосовала за закон. Тогда на площади собралось меньшее количество людей, однако заявленные требования и настроение протестующих остались неизменными.

Ранее сообщалось, что Зеленский после митингов сделал заявление о НАБУ и САП: что обещает президент.