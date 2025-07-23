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23 липня 2025, 20:56

Владою в Україні є народ: жителі Тернополя вийшли на вулиці з плакатами

23 липня 2025, 20:56
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Фото: УП
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У соцмережах публікують кадри з мітингів у Тернополі. Люди протестують проти скандального законопроєкту

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У Тернополі жителі доєднались до масштабних протестів проти скандального законопроєкту, який обмежує НАБУ і САП. У людей можна побачити плакати: "Джерелом влади в Україні є народ".

Фото: УП
Фото: УП

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський врешті підписав документ.

23 липня президент України Зеленський відреагував. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.

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