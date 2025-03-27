Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна

фото: Национальная полиция

В Здолбунове Ровенской области в результате несчастного случая погиб маленький мальчик

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в среду, 26 марта, ребенок выпал из окна пятого этажа квартиры.

По данным правоохранителей, 5-летний мальчик находился дома вместе с 29-летней матерью. Около 18:15, когда женщина из кухни пошла в другую комнату, сын вылез на диван, сам открыл окно и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала: ребенок упал из окна сначала на накрытие подъезда, а потом на грунт.

Соседи вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть малолетнего.

Следователи по этому факту начали досудебное расследование по ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой несчастного случая).

Полицейские предостерегают, по возможности устанавливайте специальные детские замки на окна.

Напомним, в Полтавской области 14-летняя девушка упала из окна многоэтажки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Одесской области мужчина упал в 15-метровый колодец . Спасатели извлекли его.