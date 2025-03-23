Смерть 7-летнего мальчика в стоматологии: какое наказание светит врачам

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В Киеве начато уголовное производство по факту смерти семилетнего мальчика в стоматологической клинике

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Семилетний мальчик трагически умер во время получения стоматологических услуг в частной клинике в Киеве. Его сердце остановилось после введения анестезии.

Несмотря на то, что медики в течение двух часов пытались провести реанимационные мероприятия, их усилия не принесли результата.

Пока причины этой трагедии и качество предоставленных медицинских услуг расследуются.

Если будет доказана вина медицинских работников, им грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение этого же срока.

Напомним, в Киеве на приеме в частной стоматологии скончался 7-летний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти.