В Николаевской области пропала 16-летняя школьница

фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевщины, передает RegioNews.

Об исчезновении девушки правоохранителям стало известно сегодня утром. Вчера около 20:00 подросток ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

"Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, глаза светлые. Была одета в спортивную баллонную куртку черного цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми лампасами и кроссовки белого цвета", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение девушки, сообщить любую информацию о Марии Родиной:

в отделение полиции № 1 Первомайского райотдела в поселке Арбузинка, улица Шевченко, 200;

или позвонить по телефону: (096) 49-62-855, (068) 31-34-656, (097) 23-39-973 или 102.

Напомним, на днях пропавшую 16-летнюю девушку из Одессы нашли мертвой во Львовской области.