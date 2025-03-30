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30 марта 2025, 13:55

В Николаевской области пропала 16-летняя школьница

30 марта 2025, 13:55
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фото: Нацполиция
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Вчера вечером, 29 марта, в селе Агрономия Арбузинской общины Первомайского района исчезла 16-летняя Мария Родина

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевщины, передает RegioNews.

Об исчезновении девушки правоохранителям стало известно сегодня утром. Вчера около 20:00 подросток ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

"Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные длинные, глаза светлые. Была одета в спортивную баллонную куртку черного цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми лампасами и кроссовки белого цвета", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение девушки, сообщить любую информацию о Марии Родиной:

  • в отделение полиции № 1 Первомайского райотдела в поселке Арбузинка, улица Шевченко, 200;
  • или позвонить по телефону: (096) 49-62-855, (068) 31-34-656, (097) 23-39-973 или 102.

Напомним, на днях пропавшую 16-летнюю девушку из Одессы нашли мертвой во Львовской области.

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