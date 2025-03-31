На Львовщине будут судить мужчину, избившего школьника

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Завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который в Яворивском районе побил 13-летнего мальчика. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину будут судить по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. 47-летнему фигуранту грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, либо надзор пробации до 5 лет, либо ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, инцидент произошел 12 марта этого года на территории одной из школ района. Местный житель начал конфликт с 13-летним мальчиком, во время которого несколько раз ударил ребенка по голове и животу. У школьника диагностировали сотрясение мозга и ушибы.