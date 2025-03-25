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25 марта 2025, 10:24

Смерть ребенка в столичной стоматологии: врач отстранен от работы

25 марта 2025, 10:24
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фото: Национальная полиция
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Частная киевская клиника отстранила врача-анестезиолога от работы и инициировала внутреннее расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное Киев.

В клинике рассказали, что сотрудничают с правоохранителями и предоставили им всю необходимую информацию.

Врача, проводившего наркоз, отстранили от работы.

"У нас проводится собственное внутреннее расследование, мы хотим получить объективные выводы от следственной группы и сами разобраться в этой ситуации. Это страшная трагическая ситуация для семьи. Это наша первая трагическая история, надеемся, что последняя", - отметили в медучреждении.

Напомним, в Киеве на приеме в частной стоматологии скончался 7-летний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти.

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство.

Если будет доказана вина медицинских работников, им грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение этого же срока.

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