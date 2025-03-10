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В Тернопольской области завершились поиски пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика. Ребенка, ушедшего из дома еще 6 марта, нашли мертвым

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает RegioNews.

Сообщение об исчезновении жителя села Ивано-Пустое Чертковского района поступило к спасателям 8 марта, в 11:02.

К поискам привлекли 7 спасателей, 4 единицы спецтехники, кинологов с собакой и беспилотники.

"К сожалению, на этот раз помочь не удалось. Личным составом группы поисково-спасательных работ обнаружено тело пропавшего ребенка без признаков жизни", – отметили спасатели.

Напомним, в Одесской области мужчина жестоко избил 3-летнюю падчерицу , потому что она плакала.

Ранее на Днепропетровщине мужчина, избивший до смерти 4-летнюю дочь получил 10 лет лишения свободы . Известно, что он нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу ремнем и рукой, от чего он умер.