фото: ГСЧС

В селе Соколов Житомирского района 9 марта загорелась сухая трава и огонь перекинулся на деревянный склад фермерского хозяйства, где хранились запчасти и сельхозтехника

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На момент прибытия спасателей здание площадью 540 кв.м уже было полностью охвачено огнем, а сухая трава создавала угрозу его распространения на соседние сооружения.

Спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар. Огонь полностью уничтожил запасы техники и запчастей, однако дальнейшее распространение пламени удалось остановить.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, днем 5 марта в Киевской области масштабный пожар уничтожил СТО.