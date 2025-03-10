18:55  09 березня
Відома українська співачка потрапила в ДТП
18:40  09 березня
На Євробаченні-2025 може виступити легендарна Селін Діон - що відомо
18:25  09 березня
Хотів випити і відпочити: на Одещині чоловік жорстоко побив 3-річну падчерку, бо вона плакала
UA | RU
UA | RU
10 березня 2025, 08:21

Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували два дні, знайшли мертвою

10 березня 2025, 08:21
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині завершилися пошуки зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика. Дитину, яка пішла з дому ще 6 березня, знайшли мертвою

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області, передає RegioNews.

Повідомлення про зникнення жителя села Іване-Пусте Чортківського району надійшло до рятувальників 8 березня, об 11:02.

До пошуків залучили 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологів із собакою та безпілотники.

"На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовим складом групи пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло зниклої дитини без ознак життя", – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на Одещині чоловік жорстоко побив 3-річну падчерку, бо вона плакала.

Раніше на Дніпропетровщині чоловік, який побив до смерті 4-річну доньку отримав 10 років позбавлення волі. Відомо, що він завдав дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою, від чого вона померла.

Тернопільська область дитина неповнолітній рятувальники ДСНС
За наїзд на велосипедиста волинянина на 4 роки позбавили водійських прав
10 березня 2025, 07:56
На Житомирщині через займання сухої трави згорів склад ферми
10 березня 2025, 04:29
У Вінниці двоє чоловіків провалилися під кригу
10 березня 2025, 04:11
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росіяни вдарили по селу на Харківщині: є загиблі та постраждала
10 березня 2025, 09:45
Армія РФ за добу вбила трьох жителів Донеччини, шістьох – поранила
10 березня 2025, 09:39
Майже 1200 окупантів, десятки танків, ББМ і артсистем: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ
10 березня 2025, 09:25
Окупанти атакували Київ: скільки безпілотників запустила Росія
10 березня 2025, 08:55
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та КАБами: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
10 березня 2025, 08:50
Нічна атака дронів: українська ППО збила 130 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів
10 березня 2025, 08:25
Війська РФ вдарили по містам і селам на Запоріжжі: постраждали 3 людей
10 березня 2025, 08:10
За наїзд на велосипедиста волинянина на 4 роки позбавили водійських прав
10 березня 2025, 07:56
На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
10 березня 2025, 07:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »