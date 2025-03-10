Трагедія на Тернопільщині: дитину, яку розшукували два дні, знайшли мертвою
На Тернопільщині завершилися пошуки зниклого безвісти неповнолітнього хлопчика. Дитину, яка пішла з дому ще 6 березня, знайшли мертвою
Про це повідомляє пресслужба ДСНС області, передає RegioNews.
Повідомлення про зникнення жителя села Іване-Пусте Чортківського району надійшло до рятувальників 8 березня, об 11:02.
До пошуків залучили 7 рятувальників, 4 одиниці спецтехніки, кінологів із собакою та безпілотники.
"На жаль, цього разу допомогти не вдалося. Особовим складом групи пошуково-рятувальних робіт виявлено тіло зниклої дитини без ознак життя", – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, на Одещині чоловік жорстоко побив 3-річну падчерку, бо вона плакала.
Раніше на Дніпропетровщині чоловік, який побив до смерті 4-річну доньку отримав 10 років позбавлення волі. Відомо, що він завдав дитині множинні удари по голові і тулубу ременем та рукою, від чого вона померла.