В Виннице двое мужчин провалились под лед

фото: ГСЧС

Инцидент произошел в Виннице в воскресенье, 9 марта, около 18:00, в ставке на улице Гетьмана Мазепы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Двое мужчин 34 и 40 лет провалились под тонкий лед и не могли самостоятельно выбраться.

Чрезвычайники с помощью лодки, спасательной веревки и круга достали мужчин из воды, доставили их на берег и передали медикам.

Напомним, в Днепропетровской области за сутки произошли два трагических происшествия на водоемах. Погибли два ребенка, еще один ребенок попал в больницу с переохлаждением.