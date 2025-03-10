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10 марта 2025, 07:56

За наезд на велосипедиста волынянина на 4 года лишили водительских прав

10 марта 2025, 07:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Нетрезвого водителя, сбившего велосипедиста, лишили права управлять транспортными средствами на четыре года

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на приговор Киверцовского райсуда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 апреля 2023 года недалеко от поселка Цумань.

Водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток получил ушиб головного мозга и обоих легких, перелом бедренной кости и поперечных отростков, а также рваные раны головы и левой голени. Указанные травмы относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Действия водителя квалифицировали по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства лицом в состоянии опьянения).

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и просил о более мягком наказании. Это его первое привлечение к уголовной ответственности, он имеет положительную характеристику и безработный.

Потерпевший и его законный представитель не имели претензий к водителю, поскольку последний полностью возместил причиненный ущерб.

Суд обязал водителя уплатить штраф в размере 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на четыре года. Также с него взыскано более 11 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Херсонской области заместитель председателя ОВА насмерть сбил велосипедиста.

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