За наезд на велосипедиста волынянина на 4 года лишили водительских прав
Нетрезвого водителя, сбившего велосипедиста, лишили права управлять транспортными средствами на четыре года
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на приговор Киверцовского райсуда, передает RegioNews.
Инцидент произошел 9 апреля 2023 года недалеко от поселка Цумань.
Водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток получил ушиб головного мозга и обоих легких, перелом бедренной кости и поперечных отростков, а также рваные раны головы и левой голени. Указанные травмы относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести.
Действия водителя квалифицировали по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД или эксплуатации транспортного средства лицом в состоянии опьянения).
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и просил о более мягком наказании. Это его первое привлечение к уголовной ответственности, он имеет положительную характеристику и безработный.
Потерпевший и его законный представитель не имели претензий к водителю, поскольку последний полностью возместил причиненный ущерб.
Суд обязал водителя уплатить штраф в размере 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на четыре года. Также с него взыскано более 11 тысяч гривен за проведение экспертиз.
Напомним, в Херсонской области заместитель председателя ОВА насмерть сбил велосипедиста.