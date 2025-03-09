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09 марта 2025, 18:25

Хотел выпить и отдохнуть: в Одесской области мужчина жестоко избил 3-летнюю падчерицу, потому что она плакала

09 марта 2025, 18:25
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В Одесской области смотрели дело избиения малолетнего ребенка. Однако учитывая все обстоятельства – ему присудили минимальное наказание

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Болградский районный суд принял решение в отношении мужчины, избившего трехлетнюю дочь своей сожительницы. Известно, что он живет с женщиной, имеющей двоих детей - дочек 10 и 3 лет. Также у них есть общий 3-месячный ребенок.

В суде мужчина признался, что он выпил домашнего вина и хотел отдохнуть, пока жены не было дома. В то время 3-летняя падчерица начала плакать. Это разозлило пьяного мужчину, и поэтому он ударил ее ладонью по лицу. Когда девочка упала на пол – он несколько раз ударил ее по спине.

В результате избиения у девочки остались синяки на лице, у лба и у носа. Также у ребенка более 10 синяков на спине.

Обвиняемый раскаялся. Он заявил, что ему очень стыдно, и он раньше никогда не избивал детей. Поэтому он бросил алкоголь. Мать ребенка тоже подтвердила, что раньше его сожитель никогда не обижал ни ее, ни детей.

Заявление к стражам порядка женщина написала сама. Она вспоминала, что в тот день она была у соседки, когда к ним пришла старшая дочь и привела младшую – с синяками на лице. Однако сейчас, заявила женщина, она простила мужчину. Она уверена, что он не будет угрожать безопасности детей.

В суде решили наказать мужчину штрафом в размере 850 гривен. В то же время, его обязали пройти программу для обидчиков. Кроме того, в течение месяца он не имеет права проживать вместе с пострадавшим ребёнком.

Напомним, что в Тернопольской области будут судить воспитательницу , которая избила детей. По данным следствия, она ударила второклассника спецшколы в столовой рукой по левому плечу, а затем – по затылку. Потом она проявила агрессию к первокласснику тоже за плохое поведение: она схватила за руку ребенка и начала тянуть, мальчик упал на пол, вырвался из рук воспитательницы и отбежал в сторону.

дети Избиение приговор
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