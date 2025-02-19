Житель Днепропетровщины сядет на 10 лет за убийство 4-летней дочери
Суд приговорил 10 лет заключения жителя Днепропетровской области, избившего до смерти 4-летнюю дочь
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.
В суде доказано, что 38-летний житель Синельниковского района систематически избивал 4-летнюю дочь.
В ноябре 2021 года мужчина нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу ремнем и рукой. От полученных травм ребенок скончался.
Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании собранных доказательств прокуроры доказали ее полностью.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который пытал 4-летнюю дочь своей девушки.
Ранее в Полтавской области задержали женщину, которая сильно избила своего 11-летнего пасынка.