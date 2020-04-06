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06 апреля 2020, 10:12 7

В Хмельницком уже три недели не могут получить из Китая тесты на COVID-19

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06 апреля 2020, 10:12 7
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В Хмельницкий третью неделю везут уже оплаченные экспресс-тесты на COVID-19, заказанные в Китае
Фото: Shutterstock
В Хмельницкий третью неделю везут уже оплаченные экспресс-тесты на COVID-19, заказанные в Китае

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

О проблеме с получением тестов рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в интервью местному телеканалу.

"Тесты в Китае заказали три недели назад. За тесты заплатили деньги наши бизнесмены, а их до сих пор нет в Хмельницком. То самолет не взлетел, то самолет растамаживается...", – подчеркнул мэр.

Вместе с тем, Симчишин отметил, что сейчас в Хмельницкой городской инфекционной больнице есть экспресс-тесты, но они дают определенный результат только на 5-6-й день болезни. При этом, заявил мэр, этот результат обязательно надо дублировать лабораторно, проводя ПЦР-тест.

Напомним, ранее на Буковине три месяца не могут растаможить аппараты искусственной вентиляции легких.

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