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06 ноября 2026, 11:56

Смертельное ДТП в Киевской области: под колесами авто погиб мужчина

06 ноября 2026, 11:56
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Фото: полиция
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ДТП произошло на днях на автодороге Киев – Вышгород – Десна в Вышгородском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

60-летний водитель Hyundai Tucson совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу вне установленного места.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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