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06 ноября 2026, 11:45

Через границу с Венгрией пытались провезти электронные сигареты на 1,3 млн гривен

06 ноября 2026, 11:45
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Фото: Гостаможслужба
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На Закарпатье таможенники разоблачили незаконный ввоз большой партии электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Нарушение обнаружили на таможенном посту "Астей" во время проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водитель выбрал для пересечения границы "зеленый коридор", заявив таким образом об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили в багажном отсеке 261 коробку с электронными сигаретами китайского производства марок Elf King DC5000 и Myde Plus – 2610 штук ориентировочной стоимостью 1,3 млн гривен.

На 21-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, таможня планирует передать материалы в Бюро экономической безопасности по признакам уголовного правонарушения по ст. 204 УК Украины.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.

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Закарпатье таможня сигареты контрабанда таможенники
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