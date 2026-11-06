Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Нарушение обнаружили на таможенном посту "Астей" во время проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водитель выбрал для пересечения границы "зеленый коридор", заявив таким образом об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили в багажном отсеке 261 коробку с электронными сигаретами китайского производства марок Elf King DC5000 и Myde Plus – 2610 штук ориентировочной стоимостью 1,3 млн гривен.

На 21-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, таможня планирует передать материалы в Бюро экономической безопасности по признакам уголовного правонарушения по ст. 204 УК Украины.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.