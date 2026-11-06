Через границу с Венгрией пытались провезти электронные сигареты на 1,3 млн гривен
На Закарпатье таможенники разоблачили незаконный ввоз большой партии электронных сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
Нарушение обнаружили на таможенном посту "Астей" во время проверки микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водитель выбрал для пересечения границы "зеленый коридор", заявив таким образом об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию.
Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили в багажном отсеке 261 коробку с электронными сигаретами китайского производства марок Elf King DC5000 и Myde Plus – 2610 штук ориентировочной стоимостью 1,3 млн гривен.
На 21-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Кроме того, таможня планирует передать материалы в Бюро экономической безопасности по признакам уголовного правонарушения по ст. 204 УК Украины.
Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.