Мирным протестом дальнобойщики хотели привлечь внимание к коллегам, которые застряли на границе между Турцией и Болгарией

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Мирным протестом дальнобойщики хотели привлечь внимание к коллегам, которые застряли на границе между Турцией и Болгарией

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Почти 50 перевозчиков сосредоточились возле КПП "Порубное" с требованием к власти решить проблему возвращения в Украину 800 людей, которые уже 10 дней заблокированы на границе между Турцией и Болгарией.

Среди заблокированных на заброшенном аэродроме без еды, воды и элементарных удобств – 90 буковинцев. Их не выпускают, потому что Турция 21 марта закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса.

К протестующим на Порубное приехали представители ГУ Нацполиции в Черновицкой области и советник председателя Черновицкой ОГА Наталья Райлян. Она сообщила, что переговоры с МИД и Мининфраструктуры относительно возвращения буковинцев домой продолжаются еще с прошлой пятницы.

Пресс-служба МИД в комментарии 24 канала сообщила, что по состоянию на сегодня на болгарско-турецкой границе находится 55 грузовых авто. Дело находится на контроле посольства Украины в Турецкой Республике и МИД Украины.

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