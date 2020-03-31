На КПП "Порубное" на Буковине дальнобойщики провели мирный протест
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Почти 50 перевозчиков сосредоточились возле КПП "Порубное" с требованием к власти решить проблему возвращения в Украину 800 людей, которые уже 10 дней заблокированы на границе между Турцией и Болгарией.
Среди заблокированных на заброшенном аэродроме без еды, воды и элементарных удобств – 90 буковинцев. Их не выпускают, потому что Турция 21 марта закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса.
К протестующим на Порубное приехали представители ГУ Нацполиции в Черновицкой области и советник председателя Черновицкой ОГА Наталья Райлян. Она сообщила, что переговоры с МИД и Мининфраструктуры относительно возвращения буковинцев домой продолжаются еще с прошлой пятницы.
Пресс-служба МИД в комментарии 24 канала сообщила, что по состоянию на сегодня на болгарско-турецкой границе находится 55 грузовых авто. Дело находится на контроле посольства Украины в Турецкой Республике и МИД Украины.
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