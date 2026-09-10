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10 сентября 2026, 08:08

Удар по ТРЦ в Сумах: погибли 21-летний парень и девушка, еще 20 человек пострадали

10 сентября 2026, 08:08
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Фото: ГСЧС Сумщины
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В результате атаки российского БпЛА по ТРЦ в Сумах погибли два человека – 21-летние парень и девушка

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, сначала сообщалось о трех погибших, однако информация о третьей жертве не подтвердилась.

Пока известно о 20 пострадавших. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин и женщина. Еще одна женщина – в крайне тяжелом состоянии.

Среди раненых есть три девушки в возрасте 15-16 лет. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По данным ГСЧС, после удара на парковке загорелись четыре автомобиля, а здание торгово-развлекательного центра получило повреждения.

Спасатели одновременно с тушением пожара помогали пострадавшим и обследовали поврежденные помещения. Все очаги возгорания были ликвидированы.

Напомним, вечером 9 сентября в Сумах российский ударный беспилотник попал в территорию торгово-развлекательного центра. Было известно об одном погибшем человеке.

8 сентября в Сумской области россияне атаковали пригородный дизельный поезд. В результате удара локоматив и пассажирский вагон загорелся. Погибли женщины 60 и 79 лет.

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