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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
09 сентября 2026, 18:35

В чем ловушка энергетического перемирия

09 сентября 2026, 18:35
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Трампу нужно показать хоть какую-нибудь победу. В то же время разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что здесь явным бенефициаром может быть Россия
Трампу нужно показать хоть какую-нибудь победу. В то же время разорвать энергетическое и морское перемирие очень сложно, учитывая, что здесь явным бенефициаром может быть Россия
Фото из открытых источников
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1. Энергетическое перемирие, если оно будет достигнуто и соблюдено, будет означать, что у Путина будут сняты две глобальные проблемы:

- очереди на АЗС перестанут раздражать население, а именно бензиновый кризис стал одним из главных драйверов антивоенных настроений;

– Кремль сможет решить энергетическую проблему Крыма, Севастополя и потенциально Белгородской, Курской, Ростовской областей в целом, и ряда точечных проблем по всей территории Европейской части РФ. Этот фактор (отсутствие электричества и холода в этих регионах), потенциально, мог стать одним из самых болезненных для Путина в ближайшие месяцы.

- При этом, энергетическое перемирие имеет все шансы сломать элитные игры (прежде всего руководителя Роснефти Игоря Сечина) по уборке в руках ряда активов и прежде всего "дерибан ЛУКОЙЛа".

2. Для Украины, в идеале, энергетическое перемирие будет означать, что мы будем жить со светом и теплом.

3. В то же время, энергетическое перемирие невозможно без полной разблокировки Азовского и Черного морей. А это уже не подходит Путину, потому что именно блокада портов ставит экономику Украины на грань коллапса. И удары по энергетике – это лишь дополнительный, а не ключевой экономический удар, как это было в 2025-26 гг.

4. Украину это тоже не устраивает, потому что запрет ударов по танкерам при продолжении блокады портов Велиуои Одессы является явно неравноценным обменом.

5. Можно не сомневаться, что как минимум на начальном этапе Путин выставит условие: Россия не бьет по энергетическим объектам, а Украина не бьет по НПЗ, нефте- и газопервалке, энергетическим объектам и по танкерному флоту. При этом блокада портов Одессы выносится за скобки. Как итог, пока мы очень далеки от каких-либо договоренностей, а Путин играет в игру "сорвать переговоры руками Украины.

Ну, а что касается петриотиа, то их нет в том количестве, которое нам нужно. Нам что-то дадут, но гораздо меньше, чем нам это нужно.

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энергетика война перемирие
 
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