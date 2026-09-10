"А так можно было?": Трамп пообещал американцам по $5000

Хотя и у Трампа дефицит бюджета рекордный. Однако он до сих пор думает, что может печатать доллары сколько угодно

Хотя и у Трампа дефицит бюджета рекордный. Однако он до сих пор думает, что может печатать доллары сколько угодно

Фото: Белый дом

Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по $5 000, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре.

А так можно было?

Где-то заплакала Юлия Тимошенко. В том числе от гордости за воспитанника. II школа.

А Владимир Зеленский, вероятно, поручил правительству проверить, почему мы не можем повторить успех президента США. Хотя там и так все ясно. Когда вам уже в октябре может не хватить на пенсии, потому что парламент не голосует за важные законы, блокирующие международную помощь, особенно деньгами не разбрасываешься. На кону до конца года 23 миллиарда долларов. Какие либо можно взять, либо устроить себе финансовый кризис на ровном месте. Выбор никогда не был таким легким.

Хотя с другой стороны эти столь дорогие депутатскому сердцу китайские посылки и свои генпрокуроры…

Хотя и у Трампа дефицит бюджета рекордный. Однако он до сих пор думает, что может печатать доллары сколько угодно. Почему бы и нет. Однако что-то подсказывает, что день расплаты уже скоро. То ли об этом говорят доходности американского долга. Или рекордное количество американцев, которые не могут позволить себе ипотеку на фоне очень дорогого жилья…

Так гречку еще не сеяли никогда.

Хотя, с другой стороны, Трамп почти ничем не рискует. Эту выплату, скорее всего, не придется делать. Мог бы и 10 пообещать. По крайней мере, с такой ценой нефти, которая снова 100 к радости Путину, и дизеля, который бьет рекорды и делает нервы рядовому реднеку. Да и любому, кто идет в магазин за продуктами, а не выращивает их у себя на огороде.