Россияне атаковали три района Днепропетровщины: 8 пострадавших

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В течение вечера и ночи российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Кривом Роге ранений получили пять человек. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также автомобили.

На Никопольщине пострадали три человека. Спасатели эвакуировали женщину из опасной зоны и доставили ее в больницу. В результате атак повреждены учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

На Синельниковщине из-за вражеских ударов возникли пожары. Спасатели ликвидировали все возгорания.

Напомним, вечером 9 сентября в Сумах российский ударный беспилотник попал по территории торгово-развлекательного центра. Погибли 21-летний парень и девушка , еще 20 человек пострадали.