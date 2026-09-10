Россия запустила по Украине 149 дронов: есть попадания на 13 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 сентября, начиная с 18:00 9 сентября, российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 128 враждебных БпЛА.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях. Еще на девяти местах упали сбитые российские беспилотники и их обломки.

Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, 9 сентября оккупанты атаковали Хмельницкий. В результате удара российского беспилотника на территории одного из рынков возник пожар. Пострадали четверо работников ГСЧС.