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10 сентября 2026, 10:51

Сохранял боеприпасы с нарушениями: чиновнику СБУ объявили подозрение после трагедии в Миле

10 сентября 2026, 10:51
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Фото: ГСЧС Киевщины
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Чиновнику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащей организации хранения вооружения и боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным ОГ, после российской атаки на склад там произошла детонация, в результате которой погибли 35 человек.

Подозрение объявили руководителю одного из подразделений СБУ. Ему инкриминируют умышленное невыполнение военным должностным лицом своих обязанностей в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что боеприпасы хранили в помещении бывшего овощехранилища. Оно не имело необходимого паспорта и не отвечало требованиям безопасности хранения взрывоопасных предметов. Кроме того, склад располагался менее чем в 100 метрах от жилой застройки.

По версии следствия также не соблюдались требования по количеству боеприпасов и их рассредоточению. Это могло привести к одновременной детонации и увеличить масштабы поражения окружающих объектов.

Кроме того, правоохранители проверяют, был ли надлежащий контроль за безопасностью объекта и принимались ли меры по усилению его противовоздушного прикрытия.

В рамках уголовного производства были назначены взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии и другие лица, чьи решения, действия или бездействие могли повлиять на масштабы последствий атаки.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения.

Напомним, 28 августа вражеский удар по складу боеприпасов в селе Мила на Киевщине нанес масштабную детонацию, в результате которой погибли 38 человек (из них 34 – жители пансионата для пожилых людей), четверо пропали без вести, 52 получили ранения, а более 400 были эвакуированы.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут намекнул, что оборонное предприятие в Мили принадлежит близкому окружению президента Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, ответственности за размещение боеприпасов у гражданских не будет.

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