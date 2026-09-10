В Киеве попадание возле ТРЦ "Республика Парк": горит заправка
В четверг, 10 сентября, в Киеве зафиксировали попадание вблизи торгово-развлекательного центра "Республика Парк"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
На месте загорелся пожар на автозаправочной станции.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, в ночь на 10 сентября, начиная с 18.00 9 сентября, российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, Гербер и дроны-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 13 локациях.
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