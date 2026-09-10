На Запорожье из-за вражеских ударов погиб человек, еще трое пострадали
В Запорожье и Запорожском районе в результате российских ударов погиб один человек, еще трое получили ранения
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 989 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области.
В частности, оккупанты совершили 20 авиационных ударов, 790 атак БпЛА, дважды обстреляли область с РСЗО и нанесли 177 артиллерийских ударов.
В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные здания. В общей сложности поступило 66 сообщений о повреждениях.
Напомним, 9 сентября оккупанты атаковали Хмельницкий. В результате удара российского беспилотника на территории одного из рынков возник пожар. Пострадали четверо работников ГСЧС.