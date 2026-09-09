Российский дрон атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые

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Вечером 9 сентября в Сумах российский ударный беспилотник попал в территорию торгово-развлекательного центра

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Предварительно количество жертв может возрасти. Также есть раненые, их количество уточняется.

В результате удара повреждено здание ТРЦ и автомобили на парковке. На территории возник пожар.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие необходимые службы. Идет ликвидация последствий атаки и спасательная операция.

Жители призывают не приближаться к месту попадания и оставаться в укрытиях или других безопасных местах, поскольку сохраняется угроза повторных ударов.

Напомним, 8 сентября в Сумской области россияне атаковали пригородный дизельный поезд. В результате удара локоматив и пассажирский вагон загорелся. Погибли женщины 60 и 79 лет.