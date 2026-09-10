10:26  10 сентября
В Сумах объявили день траура по погибшим в результате удара по ТРЦ
09:25  10 сентября
Смертельное ДТП в Черкасской области: погиб 16-летний мотоциклист
00:55  10 сентября
Звезда "Лиги смеха" после ранения перенес тяжелую операцию
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2026, 11:13

РФ атаковала Харьковщину: 18 человек пострадали, среди них ребенок

10 сентября 2026, 11:13
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 18 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Искра Изюмской общины ранения получили восемь человек. В Харькове пострадала 72-летняя женщина, еще четыре человека –62-летняя женщина, 26-летний мужчина, 16-летняя девушка и 4-летний мальчик – подверглись острой реакции на стресс.

В Дергачах ранен 55-летний мужчина, еще один 43-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В Изюме ранения получили 46-летний мужчина и 48-летняя женщина. В Золочеве ранен 41-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 14-летнему мальчику, который получил ранения 6 сентября в Кегичевке.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались Киевский, Салтовский, Слободской и Холодногорский районы города.

В целом по области враг применил 3 управляемые авиабомбы, БпЛА "Герань-2" и "Ланцет", 7 дронов "Молния", 8 FPV-дронов и 154 беспилотника, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждено учебное заведение, 8 многоквартирных домов и автомобиль.

Также повреждения были зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов – жилые дома, учебные и дошкольные учреждения, складские и административные здания, почта, автомобили, сельскохозяйственная техника, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 989 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Харьковская область повреждения пострадавшие российская армия гражданские
В Киеве попадание возле ТРЦ "Республика Парк": горит заправка
10 сентября 2026, 10:35
В Сумах объявили день траура по погибшим в результате удара по ТРЦ
10 сентября 2026, 10:26
Россия запустила по Украине 149 дронов: есть попадания на 13 локациях
10 сентября 2026, 09:52
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Российский дрон упал на АЗС в Киеве: четверо пострадавших
10 сентября 2026, 11:58
DREVO выступит с большим концертом в МЦКИ
10 сентября 2026, 11:39
Во Львовской области перевернулся Renault: 38-летний водитель погиб
10 сентября 2026, 11:23
Сохранял боеприпасы с нарушениями: чиновнику СБУ объявили подозрение после трагедии в Миле
10 сентября 2026, 10:51
В Киеве попадание возле ТРЦ "Республика Парк": горит заправка
10 сентября 2026, 10:35
В Сумах объявили день траура по погибшим в результате удара по ТРЦ
10 сентября 2026, 10:26
"А так можно было?": Трамп пообещал американцам по $5000
10 сентября 2026, 10:05
Россия запустила по Украине 149 дронов: есть попадания на 13 локациях
10 сентября 2026, 09:52
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: 8 пострадавших
10 сентября 2026, 09:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »