РФ атаковала Харьковщину: 18 человек пострадали, среди них ребенок

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 18 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Искра Изюмской общины ранения получили восемь человек. В Харькове пострадала 72-летняя женщина, еще четыре человека –62-летняя женщина, 26-летний мужчина, 16-летняя девушка и 4-летний мальчик – подверглись острой реакции на стресс.

В Дергачах ранен 55-летний мужчина, еще один 43-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. В Изюме ранения получили 46-летний мужчина и 48-летняя женщина. В Золочеве ранен 41-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 14-летнему мальчику, который получил ранения 6 сентября в Кегичевке.

Российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались Киевский, Салтовский, Слободской и Холодногорский районы города.

В целом по области враг применил 3 управляемые авиабомбы, БпЛА "Герань-2" и "Ланцет", 7 дронов "Молния", 8 FPV-дронов и 154 беспилотника, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждено учебное заведение, 8 многоквартирных домов и автомобиль.

Также повреждения были зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов – жилые дома, учебные и дошкольные учреждения, складские и административные здания, почта, автомобили, сельскохозяйственная техника, электросети и железнодорожная инфраструктура.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 989 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения.