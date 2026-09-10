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10 сентября 2026, 07:42

Ночная атака на Кривой Рог: пятеро раненых, повреждены дома и школы

10 сентября 2026, 07:42
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В результате обстрела на семи локациях в двух районах города пострадали пять человек

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, двое мужчин в возрасте 41 и 42 лет получили тяжелые политравмы. Их госпитализировали и прооперировали. Одного из пострадавших направили на дальнейшее лечение в Днепр. Медики борются за жизнь мужчин.

Еще три человека – 19-летняя девушка, 61-летняя женщина и 43-летний мужчина – получили помощь на месте.

В результате атаки фактически разрушены несколько домов частного сектора. Также повреждены девять многоквартирных и 17 частных домов, две школы, объекты гражданской инфраструктуры и бизнеса, а также линии электропередач. Возникшие после ударов пожары потушили до 03:00.

Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Задействованы все необходимые службы.

В Центрально-Городском районе работает штаб помощи пострадавшим. Там жители могут получить строительные материалы и подать заявление на материальную помощь от города. Коммунальные бригады помогают людям с восстановлением поврежденного имущества.

По словам Вилкула, в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Также стало известно об атаке на Никопольский район. Российские войска били дронами по Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам. Поврежден лицей, многоквартирные дома и частный дом. Ранений получили три человека.

Напомним, 9 сентября оккупанты атаковали Хмельницкий. В результате удара российского беспилотника на территории одного из рынков возник пожар. Пострадали четверо работников ГСЧС.

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