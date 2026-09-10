Российский дрон упал на АЗС в Киеве: четверо пострадавших

Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева в результате падения российского беспилотника на территорию АЗС пострадали четыре человека

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Четверо пострадавших в результате падения БПЛА на АЗС в столице", – отметил он.

Троих пострадавших медики госпитализировали.

По данным ГСЧС, на месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании.

После повторного попадания загорелись дизельные генераторы. Спасатели все пожары ликвидировали.

Как известно, ранее сообщалось, что в четверг, 10 сентября, в Киеве зафиксировали попадание вблизи торгово-развлекательного центра "Республика Парк".

Напомним, в ночь на 10 сентября, начиная с 18.00 9 сентября, российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, Гербер и дроны-имитаторы "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 13 локациях.