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10 сентября 2026, 11:39
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DREVO выступит с большим концертом в МЦКИ

10 сентября 2026, 11:39
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Фото: из открытых источников
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1 октября в Международном центре культуры и искусств состоится большой концерт DREVO – одного из самых заметных артистов новой украинской сцены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на организаторов.

За последний год певец сделал мощный рывок в карьере и окончательно закрепился на украинской сцене, сформировав собственное узнаваемое звучание на пересечении современной рок- и поп-музыки.

Сегодня DREVO – это уже далеко не только автор вирусного хита "Смарагдове небо". За это время артист выпустил ряд новых песен, среди которых "Генгста", "Енкарапіста" и "Все іде по плану", активно гастролировал и собрал вокруг себя широкую аудиторию. Его музыку слушают и дети и взрослые, а концерты артиста собирают залы по всей Украине.

Важным показателем стремительного роста DREVO стало его выступление на главной сцене ATLAS FESTIVAL 2026 – одном из крупнейших музыкальных фестивалей Украины. Еще год назад артист выступал на меньшей сцене фестиваля, а в этом открыл Main Stage. За один год DREVO прошел путь к главной сцене фестиваля – это один из самых ярких показателей масштаба его развития.

Концерты DREVO – это о живой энергии, сильном контакте с залом и той особой атмосфере, которую невозможно передать через наушники. 1 октября – встреча в МЦКИ.

Купить билеты можно по ссылке https://concert.ua/ru/event/drevo

Напомним, певец Максим Деревянчук (DREVO) женился на своей любимой Яне Рудник. Пара обручилась в феврале этого года. Оба они из города Вараш Ровенской области.

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