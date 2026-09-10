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10 сентября 2026, 10:26

В Сумах объявили день траура по погибшим в результате удара по ТРЦ

10 сентября 2026, 10:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сумской общине 10 сентября объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру накануне вечером

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает RegioNews.

"Склоняем головы в память о людях, погибших в результате вчерашнего удара по торговому центру в Заречном районе Сум. Это невосполнимая потеря для семей и близких и боль для всей нашей общины", – написал он.

Кобзарь выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что это невосполнимая потеря для их семей и боль для всего общества.

Напомним, вечером 9 сентября в Сумах российский ударный беспилотник попал по территории торгово-развлекательного центра. Погибли 21-летний парень и девушка, еще 20 человек пострадали.

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