Атака БпЛА на Хмельницкий: на рынке вспыхнул пожар, пострадали четверо спасателей
В Хмельницком в результате атаки российского беспилотника на территории одного из рынков возник пожар
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Когда спасатели прибыли на место и заработали, произошел повторный взрыв. В результате пострадали четверо работников ГСЧС. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Пожар удалось ликвидировать.
К ликвидации последствий атаки привлекали 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Напомним, в результате российских атак на Николаев 9 сентября после обеда погибли два человека. Еще девять человек пострадали, среди них – годовалый мальчик.
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