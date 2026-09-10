Звезда "Лиги смеха" после ранения перенес тяжелую операцию

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Юморист и военнослужащий Виктор Розовый получил тяжелое ранение, из-за чего стал пользоваться колесным креслом. Теперь стало известно, что за границей ему сделали операцию

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам девушки юмориста, операция проходила за границей, а врачи заверили, что никаких осложнений нет. Виктор Розовый восстанавливается, после чего выйдет на связь.

Ранее он сам рассказывал о планах по этой операции. По словам Виктора Розового, эта операция потребовалась после тяжелого ранения, которое он получил в марте 2024 года. Оказалось, что полноценной реабилитации юмориста мешает спастичность. Поэтому медики пытаются избавиться от этого.

Напомним, ранее военный Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге. Жених ведущей Леси Никитюк показал, как он смотрится после операции.