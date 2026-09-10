16:05  09 сентября
В Харькове мужчина изнасиловал пьяную девочку-подростка
12:34  09 сентября
Смертельное ДТП в Кировоградской области: спасатели доставали тело погибшего
11:18  09 сентября
В Киеве конфликт между соседями закончился стрельбой во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2026, 00:55

Звезда "Лиги смеха" после ранения перенес тяжелую операцию

10 сентября 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Юморист и военнослужащий Виктор Розовый получил тяжелое ранение, из-за чего стал пользоваться колесным креслом. Теперь стало известно, что за границей ему сделали операцию

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам девушки юмориста, операция проходила за границей, а врачи заверили, что никаких осложнений нет. Виктор Розовый восстанавливается, после чего выйдет на связь.

Ранее он сам рассказывал о планах по этой операции. По словам Виктора Розового, эта операция потребовалась после тяжелого ранения, которое он получил в марте 2024 года. Оказалось, что полноценной реабилитации юмориста мешает спастичность. Поэтому медики пытаются избавиться от этого.

Напомним, ранее военный Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге. Жених ведущей Леси Никитюк показал, как он смотрится после операции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Муж актрисы Наталки Денисенко признался, почему не на фронте
09 сентября 2026, 23:35
"Я не могу иметь детей": Настя Каменских впервые рассказала, почему у них с Потапом не произошло "пополнения"
09 сентября 2026, 23:00
Появилась киста из-за украинского: Настя Каменских заявила, что вернулась в русский, потому что потеряла голос
09 сентября 2026, 01:55
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Певица Алина Гросу призналась, когда призналась о беременности
10 сентября 2026, 01:55
Муж актрисы Наталки Денисенко признался, сколько он зарабатывает
10 сентября 2026, 01:35
Муж актрисы Наталки Денисенко признался, почему не на фронте
09 сентября 2026, 23:35
"Я не могу иметь детей": Настя Каменских впервые рассказала, почему у них с Потапом не произошло "пополнения"
09 сентября 2026, 23:00
В Ровно 18-летний парень ограбил пенсионера на четверть миллиона
09 сентября 2026, 22:55
В Харьковской области военный СЗЧ устроил нарко-бизнес
09 сентября 2026, 22:15
Бензин растет, автогаз – падает: что происходит с ценами на АЗС
09 сентября 2026, 21:30
Задушил после ссоры и пошел спать: в на Житомирщине расследуют убийство женщины
09 сентября 2026, 20:58
Николаев под огнем РФ: двое погибших, среди девяти пострадавших – годовалый ребенок
09 сентября 2026, 20:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Валерий Чалый
Все блоги »