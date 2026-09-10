Во Львовской области перевернулся Renault: 38-летний водитель погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 сентября около 16:30 в селе Нижняя Яблонька Самборского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Renault Modus, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
В результате полученных травм водитель погиб на месте аварии.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, в Харьковской области следователи сообщили о подозрении 39-летней водительнице Tesla Model X, которая в состоянии алкогольного опьянения вызвала ДТП с пострадавшим. Авария произошла 23 августа вблизи поселка Коротич Харьковского района.