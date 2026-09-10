Удар по ТРЦ у Сумах: загинули 21-річні хлопець і дівчина, ще 20 людей постраждали

Фото: ДСНС Сумщини

Внаслідок атаки російського БпЛА по ТРЦ у Сумах загинули двоє людей – 21-річні хлопець і дівчина

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, спочатку повідомлялося про трьох загиблих, однак інформація про третю жертву не підтвердилася.

Наразі відомо про 20 постраждалих. У важкому стані перебувають двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка – у вкрай важкому стані.

Серед поранених є троє дівчат віком 15-16 років. Вони отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

За даними ДСНС, після удару на парковці загорілися чотири автомобілі, а будівля торговельно-розважального центру зазнала пошкоджень.

Рятувальники одночасно з гасінням пожежі допомагали постраждалим та обстежували пошкоджені приміщення. Усі осередки займання ліквідували.

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Сумах російський ударний безпілотник влучив по території торговельно-розважального центру. Було відомо про одну загиблу людину.

8 вересня в Сумській області росіяни атакували приміський дизельний поїзд. Внаслідок удару локоматив та пасажирський вагон загорівся. Загинули жінки 60 та 79 років.