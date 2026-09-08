В Сумской области россияне атаковали пригородный дизель-поезд

Фото: ГСЧС

В Сумской области россияне атаковали пригородный дизельный поезд. В результате удара локоматив и пассажирский вагон загорелся.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли на место удара, россияне ударили по поезду во второй раз. Никто из личного состава, к счастью, не пострадал. Из поезда были эвакуированы 19 пассажиров. Людей вывозили бронированным автомобилем ГСЧС и автобусом местного самоуправления.

Известно, что в результате атаки пострадали 10 человек. Движение поездов было затруднено.

"Напоминаем, что в случае получения сообщения об эвакуации от железнодорожников, пассажирам следует отходить на безопасное расстояние - по крайней мере, на 200 метров", - говорят спасатели.

Напомним, ранее кафиры нанесли удар беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье". К сожалению, погиб человек.