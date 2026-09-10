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Смертельное ДТП в Черкасской области: погиб 16-летний мотоциклист

10 сентября 2026, 09:25
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Фото: Национальная полиция
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В Тальном Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний парень, еще один подросток получил травмы и госпитализирован

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 сентября около 16:00 на улице Защитников Украины. Столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Honda. За рулем двухколесного был 16-летний парень, вместе с ним ехал его ровесник.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир госпитализирован в больницу.

46-летний водитель BMW не пострадал. Медики осмотрели его на месте. Оба транспортных средства получили механические повреждения и были помещены на площадку для временного хранения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Напомним, на Прикарпатье КамАЗ с детьми вылетел со склона. В автомобиле находились 6-летние братья. Автомобиль покатился со склона и несколько раз опрокинулось. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали.

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