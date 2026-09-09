Удар РФ по поезду на Сумщине: в больнице умерли две женщины

Фото: ГСЧС

В больнице умерли две женщины, которые накануне пострадали в результате российской атаки на пассажирский поезд в Сумском районе

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, погибшим было 60 и 79 лет. Обе женщины получили тяжелые ранения, врачам не удалось спасти их жизнь.

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

"Россияне сознательно ударили по гражданскому транспорту беспилотниками. Это очередное циничное преступление, унесшее жизни невинных людей", – подчеркнул Григоров.

Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, 8 сентября в Сумской области россияне атаковали пригородный дизельный поезд. В результате удара локоматив и пассажирский вагон загорелся. Было известно, что в результате атаки пострадали 10 человек.

9 сентября в 10:00 российские войска нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по поезду в Харьковской области. В результате атаки пострадали восемь человек.