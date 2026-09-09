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09 сентября 2026, 19:54

Миллионы наличными и незадекларированная квартира: экс-чиновнику ТЦК на Львовщине объявили подозрение

09 сентября 2026, 19:54
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Фотоколлаж: 24 канал
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45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в декларации за 2024 год экс-чиновник не указал имущественные права своей жены на объект незавершенного строительства – квартиру площадью 40,8 кв. м во Львове. Ее стоимость составляет почти 2 млн грн.

Кроме того, в декларации были указаны наличные сбережения супругов, существенно превышавшие их подтвержденные доходы.

В частности, мужчина задекларировал более 2,5 млн грн наличными, хотя, согласно подтвержденным источникам доходов, мог накопить не более 684 тыс. грн. Разница составила более 1,8 млн. грн.

Его жена задекларировала 40 тыс. долларов и 376 тыс. грн наличными. В то же время, ее подтвержденные доходы позволяли накопить не более 1,2 млн грн. Разница составляла около 840,6 тыс. грн.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации, по данным следствия, превысила 4,5 млн. грн.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное декларирование недостоверной информации.

Сейчас ходатайство об избрании ему меры пресечения находится на рассмотрении суда.

Напомним, чиновника КГГА будут судить за недостоверное декларирование . Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен. В частности, чиновник купил автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч гривен, Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тысяч гривен, а также другое имущество.

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подозрение деньги квартира Декларация Львовская область ТЦК
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