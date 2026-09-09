Отменили "правило 72 часов": для мужчин за границей изменили правила консульских услуг

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Для мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины, изменились правила получения консульских услуг

Об этом рассказали в общественной организации "Захист Держави", передает RegioNews.

В частности, отменено так называемое "правило 72 часов" по электронному военно-учетному документу (е-ВОД). Также определены случаи, когда наличие этого документа вообще не требуется для получения консульской услуги.

Отдельно уточнены случаи, когда консул может отказать в совершении консульского действия.

Перед визитом в консульство мужчинам рекомендуют проверить актуальные требования и наличие необходимых документов.

Подробнее об изменениях, основаниях для возможного отказа и о том, что следует проверить перед обращением в консульство, рассказывает юрист ОО "Захист Держави" Денис Стороженко.

Напомним, ОО "Захист Держави" предложила изменения в законопроекты о льготном растаможивании авто для военных и ветеранов. В частности, к законопроектам №15194 и №15195, предусматривающим введение нулевого растаможивания автомобилей для военнослужащих и ветеранов.