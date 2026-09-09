Задушил после ссоры и пошел спать: в на Житомирщине расследуют убийство женщины

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Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

О смерти женщины полицию сообщили утром 7 сентября. На место приехали полицейские и медики.

Правоохранители установили, что накануне вечером мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь в собственном доме. Между ними возник бытовой конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил сожительницу, а после ее падения сжал ей горло руками.

По выводам экспертов, полученные женщиной телесные повреждения послужили причиной ее смерти.

После этого мужчина оставил женщину на полу и улегся спать. Ночью он позвонил своему сыну и рассказал о смерти сожительницы. Сын сообщил о происшествии полиции.

Следователи задержали подозреваемого в процессуальном порядке. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

9 сентября суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.