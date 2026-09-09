14 пострадавших и погибшая: полиция показала последствия российских атак на Киев

Фото: Национальная полиция

В течение 9 сентября в результате российских атак беспилотниками в Киеве пострадали 14 человек, среди них двое детей

Об этом сообщили в КГВА, передает RegioNews.

"Общее количество пострадавших от вражеской атаки за сегодняшний день увеличилось до 14 человек, среди которых 2 детей", – говорится в сообщении.

В полиции Киева проинформировали, что в результате вражеской атаки повреждена девятиэтажка в Днепровском районе.

В одном из жилых домов в результате попадания БпЛА возник пожар. Огонь охватил помещение с первого по четвертый этаж девятиэтажки.

Предварительно известно, что погибла 70-летняя жительница дома. Еще четыре человека получили ранения: 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, 16-летняя девушка и 15-летний парень.

На месте продолжают работу спасатели, полицейские, медики и другие экстренные службы.

Напомним, ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе столицы. В результате удара возник пожар и есть разрушение.